Tutto come previsto. Nella giornata di oggi - informa Sky Sport - il Cagliari ha incontrato l'Inter in un hotel in centro a Milano. Il summit è terminato pochi minuti fa e nel menù c'era ovviamente il nome di Raoul Bellanova: all'uscita dell'albergo il ds rossoblu Stefano Capozucca (che ha avuto un colloquio con i dirigenti nerazzurri Piero Ausilio e Dario Baccin alla presenza dell'agente Busardò), ha preferito non commentare. L'emittente parla di "incontro interlocutorio": non è ancora arrivata la fumata bianca, ma rimane un affare impostato che l’Inter vuole chiudere il prima possibile.