Arrivano indiscrezioni di formazione direttamente da Appiano Gentile. A riferirle è l'inviato di SkySport24. Domani sera, contro lo Spezia, De Vrij - regolarmente convocato - non partirà dall'inizio, quindi D'Ambrosio dal 1' e ballottaggio Dimarco-Bastoni per completare il reparto assieme a Skriniar. A sinistra, per la prima volta da quando è a Milano, Gosens sarà titolare (Perisic è di nuovo papà da poche ore e per lui si prevede un inizio in panchina), mentre Darmian è in vantaggio su Dumfries a destra. In attacco, con la conferma di Correa, Lautaro sembra essere più avnati di Dzeko.