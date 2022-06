Adriano Galliani non perde tempo e studia le mosse di mercato per rinforzare il Monza, atteso dalla prima annata in Serie A. Come conferma la redazione di Sky Sport, i primi tre obiettivi del Condor sono tre giocatori legati in qualche modo all'Inter: l'ex Antonio Candreva, Andrea Ranocchia (che dal 30 giugno sarà svincolato) e Stefano Sensi, centrocampista ancora di proprietà nerazzurra dopo il prestito alla Samp.

