Dopo i recuperi di Calhanoglu e Barella, Sky Sport prova a disegnare la probabile formazione dell'Inter per l'impegno casalingo di domani sera contro il Verona. Il dubbio principale è in cabina di regia, dove il turco si gioca una maglia dal 1' con Asllani: le mezzali dovrebbero essere Gagliardini e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco sugli esterni. In attacco Dzeko e Lautaro, mentre davanti ad Onana spazio al terzetto composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni.