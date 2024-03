Nulla di grave per Davide Frattesi, per il quale non è stato necessario programmare degli esami di controllo dopo la contrattura all'adduttore destro accusata mercoledì sera subito dopo il gol segnato all'Atalanta. L'ex Sassuolo, che già ieri stava meglio, tanto da svolgere un lavoro personalizzato ad Appiano Gentile, può dunque recuperare in tempo per Inter-Genoa di lunedì prossimo. Lo riporta Sky Sport.

