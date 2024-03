Davide Frattesi e Francesco Acerbi sono tornati come previsto ad allenarsi con il gruppo quest'oggi ad Appiano Gentile, nel penultimo allenamento prima della sfida contro il Genoa. Come riferisce Sky Sport, per Hakan Calhanoglu oggi è stato il secondo giorno di lavoro personalizzato. Il centrocampista turco ha però lavorato sul campo mostrando dei miglioramenti positivi che fanno ben sperare in vista della sfida di sabato 9 marzo contro il Bologna.

Insomma, praticamente tutti a disposizione per Simone Inzaghi per l'incrocio col Grifone di Alberto Gilardino. Il lungodegente Juan Cuadrado e Stefano Sensi hanno lavorato a parte.

