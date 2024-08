In attesa delle visite mediche e della firma di Tomas Palacios, difensore classe 2003 argentino, la dirigenza dell'Inter è al lavoro anche per definire le ultime operazioni in uscita.

Franco Carboni, reduce da un ritorno repentino in Italia dopo l'esperienza lampo al River Plate, ripartirà dal Venezia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la chiusura dell'affare è attesa nella giornata di domani.