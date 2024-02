Prime prove di formazione anti-Salernitana per l'Inter oggi alla Pinetina. L'idea, secondo Sky Sport, è che Simone Inzaghi effettuerà parecchi cambi negli undici titolari per affrontare i granata: oltre alla sostituzione forzata di Francesco Acerbi, l'impegno con l'Atletico Madrid di Champions League porta il tecnico a usare questo match per operare delle modifiche. E allora, potrebbe esserci una chance importante per Davy Klaassen, se non dovesse lavorare in gruppo Davide Frattesi.

Si valutano due opzioni in attacco: l'impiego della coppia Alexis Sanchez - Marko Arnautovic oppure uno dei due insieme a uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Praticamente certa la presenza di Denzel Dumfries dall'inizio.

