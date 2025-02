Per fare più chiarezza bisognerà attendere la giornata di domani, ma intanto i colleghi di Sky Sport cominciano ad ipotizzare quella che potrebbe essere la formazione dell'Inter che sfiderà la Fiorentina giovedì sera al Franchi, nel proseguo della gara valida per la 14esima giornata di Serie A interrotta lo scorso 1 dicembre per il malore che avava colpito Edoardo Bove.

L'emittente satellitare immagina una conferma (quasi) in blocco dell'undici sceso in campo nel derby qualche giorno fa, con un solo probabile cambio che potrebbe riguardare la difesa con l'inserimento di Bisseck al posto di Pavard. Per il resto, dunque, ancora spazio a Sommer, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Lautaro.

