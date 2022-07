Dybala pista non sfumata, Skriniar in uscita e casting in difesa : questi i temi più attuali per quanto riguarda il mercato dell'Inter come riferisce SkySport.

Per quanto riguarda la Joya: trattativa in standby, il giocatore continua a interessare ma per poter diventare un acquisto serve vendere in attacco. "Le condizioni affinché la pista Dybala torni a essere rovente in casa Inter sono abbastanza chiare: l’uscita di Alexis Sanchez e di uno tra Correa e Dzeko; in quel caso ripartirebbe l’assalto all’argentino - conferma Sky -. Resterà invece all’Inter Lautaro Martinez, come confermato sia da lui stesso che da Marotta in più occasioni".

Con Skriniar ormai destinato a partire (PSG in vantaggio sul Chelsea), a Inzaghi serviranno due difensori dopo l'addio già concretizzatosi di Ranocchia. "Il nome da tempo in cima alla lista dei desideri è quello di Bremer del Torino, subito dietro nelle preferenze c’è Milenkovic della Fiorentina che però potrebbe arrivare ugualmente in nerazzurro a prescindere dal quello che sarà il futuro del brasiliano dei granata. Altro nome seguito con attenzione per la difesa, ma più indietro nelle preferenze, è quello di Manuel Akanji, difensore classe 1995 di proprietà del Borussia Dortmund", spiega il canale satellitare.