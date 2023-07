Ormai ci siamo: Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, l'esterno sarà a Milano stasera e domani, martedì 18, sosterrà le visite mediche. L'agente del calciatore, Alessandro Lucci, lavorava da tempo in segreto su questa operazione e ha fatto un lavoro importante per far sì che il suo assistito dopo la mancata conferma alla Juventus potesse restare in una squadra top italiana che gioca l'Europa.

Cuadrado sognava infatti di giocare ancora la Champions League e per questo ha detto di no alle importanti offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Per il colombiano contratto annuale fino al 30 giugno 2024.