Arrivano le prime indiscrezioni di mercato dopo il summit che si è tenuto in giornata in sede tra Inzaghi, Zhang e la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel summit imminente in programma con il Chelsea l'Inter cercherà di strappare il prestito di Koulibaly, che Inzaghi vede bene dietro nella difesa a tre.

Oltre alla conferma di Lukaku, il tecnico ha chiesto garanzie dopo i trofei vinti e i ricavi ottenuti dalle coppe: vuole che i big rimangono e a centrocampo uno tra Milinkovic-Savic e Frattesi (cena nella serata tra Inter e Sassuolo). Dzeko invece dovrebbe lasciare il club nerazzurro.