Confermato: Romelu Lukaku non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Nessun allarmismo, tende comunque a precisare la redazione di Sky Sport: era infatti previsto che il belga sarebbe rimasto a lavorare ad Appiano Gentile per recuperare la condizione ritenuta non ancora sufficiente. Oltre al belga, non partiranno per la Toscana anche Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Curiosità: sarà una mobilitazione di massa quella nerazzurra, visto che la prima squadra viaggerà in treno insieme alla Under 19 di Cristian Chivu, impegnata domani pomeriggio contro i pari età viola al Bozzi per il turno di campionato Primavera 1.