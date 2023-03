Avranno luogo nella giornata di domani gli esami per valutare l'entità dell'infortunio di Hakan Calhanoglu, uscito ieri per un problema alla zona inguinale durante il match tra Turchia e Croazia. Lo riferisce Sky Sport che ha intercettato il calciatore turco al momento del suo ingresso ad Appiano Gentile. La speranza rimane quella di riaverlo per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!