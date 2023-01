Marcelo Brozovic è l'unico giocatore che oggi, al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, si è allenato a parte nella seduta diretta da Simone Inzaghi a due giorni da Cremonese-Inter. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista croato intensificherà i carichi di lavoro dall’inizio della prossima settimana per provare a rendersi disponibile in tempo per il derby di Milano, in programma il prossimo 5 febbraio. Per quanto riguarda Samir Handanovic, l'altro acciaccato in casa nerazzura, una decisione sulla sua convocazione verrà presa soltanto domani, giorno di vigilia della sfida dello Zini.