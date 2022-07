Sarà lunedì il giorno della verità per Gleison Bremer all'Inter: secondo Sky Sport, proprio per giorno 18 luglio, nel primo pomeriggio, tutte le parti in causa, ovvero i dirigenti di Inter e Torino e gli agenti del difensore brasiliano, si troveranno al tavolo che si spera essere quello finale per definire l'operazione. La trattativa è impostato sui 35 milioni di euro più bonus, compreso il passaggio di Cesare Casadei, con formula ancora da definire ma sul quale l'Inter manterrà una recompra. Balla ancora qualche milione, ma l'Inter vuole chiudere per organizzare le visite martedì e neutralizzare così un eventuale assalto della Juventus nel caso il Bayern Monaco presentasse l'offerta giusta per Matthijs de Ligt.