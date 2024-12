Marko Arnautovic al Torino a gennaio? L'ipotesi di mercato, ventilata da Tuttosport negli ultimi giorni, non appare così calda. Almeno stando a quanto risulta alla redazione di Sky Sport, secondo cui comunque il club milanese starebbe riflettendo sull'opportunità di cedere l'austriaco ma solo di fronte a un'offerta congrua. In entrata, invece, c'è da capire se la dirigenza nerazzurra deciderà di aggiungere un elemento in difesa.

