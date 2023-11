E' finito da qualche minuto l'allenamento dell'Inter andato in scena questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, a due giorni dalla sfida di campionato con l'Atalanta. Una seduta che ha dato gli stessi responsi di ieri rispetto alle condizioni degli unici due acciaccati: continuano i miglioramenti di Marko Arnautovic, che ha lavorato a parte sul campo con buon ritmo e punta forse già da domani a fare qualcosa in gruppo per essere tra i convocati per la trasferta di Salisburgo. Quanto a Juan Cuadrado, invece, si capirà meglio la sua situazione la prossima settimana: il colombiano resta ancora indisponibile, ma migliora. Lo riporta Sky Sport.

