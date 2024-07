Continuano i lavori in uscita in casa Inter e arrivano ancora buone notizie in ottica esuberi. Come riferisce Gianlucadimarzio.com procede a passi spediti la trattativa per Agoume con il Siviglia e secondo gli ultimi aggiornamenti le parti sono sempre più vicine.

Da limare, prima della stretta di mano definitiva, ci sarebbero gli ultimi dettagli: "Le cifre su cui si lavora, per limare le ultime distanze, sono di cinque milioni per il 50%. Con l'Inter, che dunque, manterrà il 50% sulla futura rivendita" si legge.

