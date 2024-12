Prove di formazioni ad Appiano Gentile per Simone Inzaghi prima della partenza per Leverkusen, dove i campioni d'Italia affronteranno domani il Bayer di Xabi Alonso per la sesta partita di Champions League 2024/25. In vista dell'ultima partita europea dell'anno, l'allenatore nerazzurro ha provato - secondo quanto fa sapere Sky Sport - un attacco inedito alle cronache recenti: il tandem Thu-Ta.

Lautaro dovrebbe partire dalla panchina e a scendere in campo dal 1' al fianco dell'ispirato Tikus sarà Mehdi Taremi. Possibilità novità anche sulle fasce con Darmian e Carlos Augusto in vantaggio rispetto a Dumfries (che oggi non si è allenato per un attacco di febbre) e Dimarco. Negli spot di mezzala spazio gli europeisti Frattesi e Zielinski.

Inter probabile con la Tu-Ta in attacco.

