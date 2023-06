Robin Gosens è finito nei radar dell'Union Berlino, che per la prima, storica partecipazione in Champions League vuole regalarsi un profilo internazionale per rinforzare la batteria dei laterali mancini. La conferma arriva dai colleghi di Sky Deutschland, che precisano però che l'ex Atalanta non sta spingendo nella direzione di un addio all'Inter, che allo stesso tempo non sta pensando di cederlo. Una cosa è certa: i Die Köpenicken non hanno ancora avviato una trattativa concreta con la controparte, ma sanno già che l'esborso per assicurarsi il giocatore si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!