Secondo quanto riferito da Sportitalia l'offerta dello United per André Onana è in arrivo nelle prossime ore. Le cifre? Base 45-48 milioni, più sei di bonus. Per l’Inter non sono sufficienti perché i nerazzurri vogliono incassare circa 60 milioni partendo da una base di 50 con bonus facilmente raggiungibili. La forbice non è ampia e quindi è una pista che va seguita con attenzione.