Per il centrocampo dell'Inter spunta il nome di Ryan Gravenberch. La redazione di Sportitalia parla di un sondaggio del club nerazzurro per il classe 2002 olandese, possibile innesto per completare la mediana. Dalla Germania confermano che l'ex Ajax è intenzionato a non ripetere la stagione appena conclusa al Bayern Monaco, che pare abbia aperto al prestito del centrocampista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!