Non c'è solo l'Inter su Jaka Bijol, difensore dell'Udinese e uno degli obiettivi nerazzurri per la difesa del futuro. Sul centrale sloveno ci sarebbe ora anche il pressing del Bologna, interessato al classe '99 già per questa sessione di mercato. Lo riporta Sportitalia.

Nei giorni scorsi si era parlato di una valutazione di circa 17 milioni di euro, con anche Atalanta, Stoccarda e Nottingham Forest tra i club in corsa.

