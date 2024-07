Le voci circolate nelle ultime ore in merito ad un possibile assalto della Lazio per l'attaccante islandese del Genoa Albert Gudmundsson vengono sgonfiate da Sportitalia. Secondo l'emittente, quella biancoceleste non è una pista oggi percorribile, difficilmente ci sarà una trattativa tra le parti. Per Gudmundsson ci sono stati sondaggi inglesi, ma soprattutto resiste l’interesse concreto dell’Inter quando verrà trovata una soluzione in uscita.

Il vero obiettivo della Lazio, aggiunge Sportitalia, è Mason Greenwood, per il quale vuole migliorare l’offerta al Manchester United pur sapendo che la concorrenza non manca.

