L'Inter avrebbe individuato le contropartite giuste per sbloccare il livello decisivo nella trattativa per portare in nerazzurro Davide Frattesi. Secondo la redazione di Sportitalia, infatti, nei discorsi tra nerazzurri e neroverdi sarebbero emersi i nomi non solo di Samuele Mulattieri, dato da tempo al centro dei dialoghi, ma anche di Niccolò Corrado, terzino sinistro di proprietà della Ternana che piace anche al Genoa, sul quale l’Inter ha anche un diritto di recompra per il prossimo anno che andrebbe dunque anticipato.

