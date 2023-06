Non è ancora da considerare un ex nerazzurro Raoul Bellanova, nonostante il forte pressing del Torino che sembra disposto ad accontentare il Cagliari anche economicamente. Secondo Sportitalia, i nerazzurristanno mantenendo i contatti con il club sardo per comprendere la possibilità di trattenere l’esterno destro alla corte di Simone Inzaghi.