L'Inter ha aperto nuovamente il canale con l'Atalanta per parlare di Giorgio Scalvini, jolly classe 2003 che è stato individuato da Beppe Marotta e Piero Ausilio come il candidato ideale per sostituire Milan Skriniar, dal 1° luglio nuovo difensore del Psg. Il costo dell'operazione, precisa La Repubblica, per il momento è fuori portata per il club di Viale della Liberazione: i bergamaschi, infatti, hanno fatto sapere che il costo del cartellino è di 45 milioni di euro, senza possibilità di sconto.