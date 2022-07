Il progetto definitivo per il nuovo San Siro prende corpo e secondo quanto riportato oggi da La Repubblica seguirà le richieste del Comune di Milano. "Meno di 100 mila metri quadrati di costruito, tra attività commerciali, ricettive, servizi e residenziale. A cui si aggiungono un centro sportivo, un museo a tema e un centro congressi. Tutto incorniciato da una serie di interventi viabilistici e infrastrutturali, tra cui quel rifacimento del tunnel Patroclo di cui si parla dal 2019. E, naturalmente, lo stadio. Con un grande polo energetico che servirà tutta la zona - riporta il quotidiano - I progettisti di Inter e Milan hanno lavorato per ridurre il costruito intorno al nuovo stadio dai 140 mila metri quadrati pensati in prima battuta, ad un massimo di 100 mila"