Scoppia la bufera intorno a Szymon Marciniak, arbitro designato per dirigere il 10 giugno a Istanbul la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Il fischietto polacco, stando a quanto si legge su Repubblica, "rischia seriamente di essere sostituito per avere partecipato alla manifestazione di un partito di estrema destra, noto per le prese di posizione xenofobe, omofobe, razziste e antiebraiche". Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti, con la UEFA che ha aperto un'inchiesta sulla questione.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE