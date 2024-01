Con Asllani e Frattesi in campo al posto degli squalificati Calhanoglu e Barella, a portare esperienza al centrocampo dell'Inter dovrà essere Mkhitaryan. Lo sottolinea Repubblica, che disegnando la formazione dell'Inter per l'impegno in trasferta contro la Fiorentina dà ovviamente per scontata la coppia d'attacco Lautaro-Thuram. In difesa, davanti a Sommer, dovrebbe esserci invece il trio composto da Pavard, De Vrij e Acerbi, con Darmian e Dimarco sulle fasce.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!