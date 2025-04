Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato di Relevo, Matteo Moretto, ha parlato del futuro di Nicola Zalewski, esterno in prestito all'Inter dalla Roma: "C'è la possibilità che resti all'Inter anche nei prossimi anni - ha esordito Moretto. Una decisione netta ancora non è stata presa, a gennaio è arrivato in prestito per 600mila euro con opzione di riscatto intorno ai 6/7 milioni di euro. Zalewski prima di andare all’Inter ha rinnovato con la Roma fino al 2026. A fine anno il club dovrà decidere, per ora non c'è una decisione definitiva ma l'orientamneto è positivo"

L’Inter è intenzionata a riscattare l'ex giallorosso per due motivi: l’età, è un giovane di 23 anni e il club pensa possa crescere. E in secondo luogo le caratteristiche, diverse rispetto a quelle dei giocatori già presentu nella rosa nerazzurra. Zalewski deve ancora giocarsi le sue carte per restare, ma l’Inter a oggi è orientata a trattenerlo. La decisione definitiva arriverà tra maggio e giugno".