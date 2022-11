Stando a Relevo, Milan, Inter e Juventus hanno messo gli occhi su Iván Fresneda, terzino spagnolo 18enne legato al Real Valladolid fino al giugno 2025. Per diversi motivi, l'ex canterano del Real Madrid potrebbe diventare un obiettivo di mercato concreto per le tre big italiane del Nord in estate: i bianconeri, che sono attualmente in pole position, per esempio lo stanno seguendo perché a giugno diranno addio a Juan Guillermo Cuadrado, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato.