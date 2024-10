Il nome di Jonathan David continua a tenere banco in casa Inter e non solo. Come riportato da Relevo, l’attaccante non rinnoverà il proprio contratto con il Lille e diventa dunque appetibile per diverse formazioni italiane, dall’Inter alla Juventus passando per il Milan. Al momento l’ostacolo principale è rappresentato dallo stipendio percepito e dalle commissioni per l’agente.

Inter e Juventus sono giù attive, il Milan ad oggi non sarebbe un’opzione. Anche il Barcellona sta monitorando la situazione, pur senza un contatto diretto, al dell’Atletico Madrid. Nei prossimi mesi ci ripuò attendere un inserimento dalla Premier League.