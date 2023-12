Non c'è solo l'Inter su Lucas Bergvall, talento svedese classe 2005 dell'Allsvenskan Djurgårdens (come raccontato in esclusiva da FcInternews.it). Stando alle informazioni di Relevo, dopo che il club nerazzurro ha avanzato una prima proposta ufficiale per bloccarlo e portarlo a Milano a giugno, si è fatto avanti anche il Barcellona, nella persona di Deco, muovendo i primi passi con l'entourage del ragazzo, che viene descritto dai colleghi come affascinato dal mondo blaugrana. Non è escluso che i catalani possano imbastire una trattativa già a gennaio, ben guardandosi però dalla concorrenza del Manchester United, l'altra società top interessata al centrocampista 17enne, il cui contratto scade nel dicembre 2025.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!