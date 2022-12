L'Inter pensa a Chris Smalling per arricchire la difesa della prossima stagione. Lo riferisce Radio Radio , ricordando che il centale inglese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2023 e che lo scenario di un suo eventuale sbarco nella Milano nerazzurra è incentivato anche dalla formula contrattuale siglata con la Roma nel 2020. "Si parlava di una clausola la possibilità da parte del giocatore di avvalersi del rinnovo automatico alle cifre attuali (3,8 milioni) qualora dovesse raggiungere il 50% delle presenze stagionali", ma secondo l'emittente radiofonica la clausola non esisterebbe più e scadrebbe proprio il prossimo 30 giugno.

Radio Radio aggiunge poi un dettaglio di non poco conto: sarebbe già andato in scena un incontro tra il classe '89 di Londra e la dirigenza interista. "I suoi 33 anni non fanno paura alla Roma e non intimoriscono neppure l’Inter, visti gli alti livelli mostrati in Serie A dall’inglese. L’incontro con il calciatore c’è stato", viene assicurato sulle frequenze.