C'è tanto mercato in ottica Inter sulla prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport.

Conte spinge Dybala all'Inter. Il Tottenham pensa a Lautaro: la cessione darebbe a Marotta il via libera per la Joya. Allegri intanto carica Paulo per domenica sera. Pogba, Lukaku e la voglia matta di rigiocare Juve-Inter.

Il quotidiano torinese aggiunge poi un dettaglio sulla trattativa per Gleison Bremer:

Toro, Bremer 'porta' Dimarco: nella trattativa con i nerazzurri per il brasiliano entra il mancino che piace a Juric. E rispunta anche Caldara.