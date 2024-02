Pagelle più che positive per l'Inter sulla Gazzetta dello Sport. Il "peggiore" della rosea è Audero, che strappa comunque un 6: quasi mai impegnato sul serio, fa partire l'azione del 2-0. In difesa due 6,5 per Bisseck e Carlos Augusto, più un 7 per De Vrij ("Acerbi può guarire con calma").

Sufficienza e nulla più per Dumfries, meno arrembante della gara con l'Atletico, mentre Frattesi ("incursore nato") e Asllani ("non fa rimpiangare Calhanoglu") salgono a 7. Mkhitaryan prende 6,5 mostrando qualche segno di stanchezza, stesso voto per Dimarco che confeziona il "corner laser" per De Vrij.

In attacco 7,5 a Sanchez, il cileno sforna meraviglie assortite. Il migliore è Lautaro con 8, un centravanti universale, con l'"instinct killer" devastante. Tra i subentrati 6 ad Arnautovic, 6,5 a Barella e 6 a Klaassen. Non giudicabili Akinsanmiro e Buchanan. Inzaghi merita 7,5.