Piccolo rallentamento nell'operazione Lazar Samardzic-Inter. A frenare la trattativa, secondo il Messaggero Veneto, è la ritrosia di Giovanni Fabbian, il centrocampista individuato come contropartita da offrire all'Udinese: il classe 2003 ex Reggina punta i piedi di fronte alla prospettiva di indossare la maglia bianconera, perché vuole continuare a giocare titolare con Genoa, Lecce, Frosinone, Verona, Torino e Salernitana che contattato il suo agente Michelangelo Minieri avanzando offerte con garanzie di impiego.

Al momento il problema non sembra inficiare l’intera operazione, col serbo atteso a Milano per gli ultimi dettagli e la firma: l'Udinese, dal canto suo, per Fabbian potrebbe inserire un'opzione di recompra su base pluriennale, con prezzo a salire, in linea con quanto l’Udinese ha accettato dall’Atletico Madrid per Nehuen Perez.

