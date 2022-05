Presente al Salone d'Onore del CONI per ricevere il Premio Bearzot, l'arbitro Daniele Chiffi è tornato sull'episodio del calcio di rigore concesso all'Inter durante il match contro l'Udinese con l'ausilio del responsabile Var Luca Banti per il contatto tra Pablo Mari ed Edin Dzeko: "È un errore - ha spiegato Chiffi - Un posizionamento ottimale dovrebbe aiutarti a comprendere bene. Lì ho pensato che il difensore avesse toccato prima il pallone e l'ho spiegato al Var. Nel momento in cui il Var si è reso conto che ho visto una cosa sbagliata mi richiama giustamente al monitor".