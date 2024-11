Marco Verratti in Serie A a 32 anni? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marça il centrocampista azzurro, in forza al Al-Arabi in Qatar, è nel mirino dell'Inter in vista del mercato di gennaio.

La clamorosa indiscrezione di mercato arriva a sorpresa dalla Spagna. Il club qatariota è terzultimo e ad un solo posto sopra la zona retrocessione. Il suo ingaggio è elevatissimo, si parla di cifre faranoiche. Verratti percepisce 30 milioni netti a stagione, ma potrebbe considerare l'idea di tornare in Europa e soprattutto giocare per la prima volta in Serie A.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!