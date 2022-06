Resta ancora tutto da scrivere il destino sportivo di Arturo Vidal, che ora si sta rilassando in vacanza nel suo Cile dopo l'intensa stagione vissuta con l'Inter, con ogni probabilità la sua ultima a Milano. I qatarioti dell'Al Rayyan, facendo leva anche sull'endorsement della loro stella James Rodríguez, hanno migliorato l'offerta economica presentata qualche giorno fa all'ex Juve, Barcellona e Bayern Monaco mettendo sul tavolo un contratto biennale da circa 8 milioni di dollari a stagione, una somma molto vicina a quella che percepisce in nerazzurro. Decisamente superiore ai 5 mln di dollari che potrebbe andare a guadagnare al Flamengo, suo club del cuore in Brasile nel quale non ha mai nascosto di voler giocare un giorno. "La proposta dell'Al Rayyan è molto importante. In questo momento Arturo Vidal sta seriamente pensando di ascoltare quello che ha da offrire il club asiatico", ha detto un caro amico di Re Artù ai colleghi de La Tercera.