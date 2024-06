Duvan Zapata non basta e il Torino pensa ad un nuovo innesto dal mercato per rinforzare l'attacco della prossima stagione. Tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza granata - informa La Stampa - ci sarebbe anche quello di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter nell'ultima stagione in prestito nello Spezia in Serie B.

Il baby centravanti è nel mirino anche di Lecce, Parma e Cagliari, ma adesso il Toro vuole provare ad anticipare la concorrenza intavolando una trattativa con l'Inter.

