La sentenza del tribunale federale sul caso plusvalenze assolve tutti e "costringe" Gravina a cercare soluzioni diverse per tentare di normalizzare la situazione. "L’idea è di spalmare l’effetto della plusvalenza sugli stessi anni dell’ammortamento del giocatore preso in cambio di quello ceduto. In sostanza, verrebbe diluito l’effetto, se non azzerato. Ovviamente solo per i bilanci sportivi (su quelli civilistici è impossibile): il problema è renderlo sotto forma di norma", si legge su La Repubblica.