Spunta un nome nuovo e forse un po' inatteso tra le pieghe del mercato interista. E' quello di Kalidou Koulibaly, indicato oggi da La Repubblica come possibile scelta dell'Inter nel caso in cui Skriniar non dovesse rinnovare il contratto. "Da sempre stimatissimo da Simone Inzaghi, per il senegalese l’esperienza al Chelsea non è partita come ci si aspettava e i rapporti tra l’Inter e il club londinese — vedi prestito di Lukaku a condizioni molto vantaggiose — sono ottimi", si legge sul quotidiano.