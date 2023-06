Lungo articolo di mercato su La Repubblica, con una panoramica che riguarda anche l'Inter. Secondo il quotidiano, Simone Inzaghi ha chiesto la conferma di tutti i giocatori chiave della squadra (Brozovic compreso) più l'aggiunta di uno tra Milinkovic-Savic e Frattesi. No all'addio di Barella, per il quale servirebbero almeno 80 milioni e non i 60 presentati dal Newcastle.

Foltissima la concorrenza per Frattesi: "Napoli e Lazio, le preferite dal 23enne mediano per un discorso di “bel gioco”, poi Juve e Roma". Per SMS, invece, se ne parlerà eventualmente più avanti. Quanto all'incontro col Chelsea, per ora c'è il "no" al prestito di Koulibaly e Lukaku. Nei discorsi potrebbe entrare Onana ed è stato individuato in Vicario l'eventuale successore. "Inzaghi vuole giocatori che conoscano bene il nostro campionato, ecco perché — in caso di partenza di Gosens — punta su Carlos Augusto del Monza. E dall’altra parte Marusic se andrà via Dumfries", riporta il quotidiano.