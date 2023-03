La parte spiacevole della serata di ieri in Porto-Inter è certamente rappresentata dal caos biglietti a causa del quale diversi tifosi nerazzurri non sono riusciti ad entrare al Do Dragao. "Per tutta la giornata di ieri a riempire l’agenda dei dirigenti interisti è stato il divieto imposto dal Porto “per ragioni di sicurezza” ai sostenitori italiani di occupare zone dello stadio diverse dal settore ospiti - si legge su La Repubblica -. In serata, grazie al confronto con la Uefa, sembrava che l’impasse si fosse risolta. Ma sono centinaia i tifosi interisti che lamentano di non essere potuti entrare in tempo per l’inizio.