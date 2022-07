Il Paris Saint-Germain ha deciso di riporre momentaneamente nel cassetto il dossier di mercato Milan Skriniar. Lo scrivono i colleghi de L'Équipe, spiegando i due motivi principali che hanno invitato la dirigenza del club campione di Francia a mettere in standby la trattativa con l'Inter, senza comunque archiviarla in maniera definitiva: la prima riguarda il budget complessivo di 80 milioni di euro messo a disposizione da Nasser Al Khelaifi per questa sessione estiva che è già stato speso in buona parte per il riscatto di Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona (quasi 35 milioni di euro), la prima rata dei 41 milioni di euro pagati al Porto per Vitinha, senza dimenticare l'arrivo di Mukiele dal Lipsia per circa 10 milioni di euro. Inoltre, c'è un nodo legato alle nuove regole del Fair Play Finanziario che impongono le cessioni dei vari esuberi per abbassare il monte ingaggi.