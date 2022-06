Citando la notizia de Le Parisien, anche i colleghi de l'Équipe confermano che Milan Skriniar è l'obiettivo di mercato prioritario del Paris Saint-Germain, con Luis Campos che apprezza la duttilità dell'interista che è in grado di giocare indifferentemente a 3 e a 4 in difesa. Il consigliere sportivo dei campioni di Francia - si legge - ha preso contatti con l'entourage del nazionale slovacco, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2023, da almeno tre settimane, ma allo stato attuale non ha trovato alcun accordo contrattuale.