La seconda esclusione consecutiva dai convocati della Francia, che si aggiunge agli zero minuti giocati allo scorso Europeo, non sono da considerarsi l'epilogo della storia di Benjamin Pavard con la sua Nazionale. Nonostante non sia stato chiamato dal ct Didier Deschamps per sostituire l'infortunato Dayot Upamecano per le due gare di Nations League contro Israele e Belgio, previste per questa finestra internazionale, le porte dei Bleus rimangono aperte per il difensore dell'Inter. Lo riferisce L'Équipe.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!